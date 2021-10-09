بدء الدراسة في ٣٢٨ مدرسة بكفر الشيخ

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انطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في 328 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، في حين ستفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وتفقد المهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، عدداً من المدارس، منها المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة الزهور للغات، ومدرسة القنطرة الابتدائية ، ومدرسة الحمراوي لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وشهدت قيادات التعليم تحية العلم وتوزيع الكتب على الطلاب والطالبات في شنط هدية لهم ، بحضور الدكتور سامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وحسانين إبراهيم حسنين، مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية ، ومجدي أبو العنين ، مدير إدارة التعليم الفني بإدارة شرق، وخالد حسان ،متابعة إدارة شرق، والسيد عبدالسلام مدير المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، جمال هلال وكيل المدرسة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وقال المهندس خالد البربري، وكيل المديرية، إن الدراسة بدأت اليوم السبت في 328 مدرسة، واطمأن على استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وانطلقت اللجان لمتابعة المدارس وتطبيق الاجراءات الاحترازية ، مشيراً إلى أن اللجان تضم قيادات المديرية والمتابعة والاقسام والادارات المتعددة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على سلامة الطلاب والطالبات.

وأضاف البربري، أن التزام الطالبات والطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، أمر يستحق الإشادة ، ناصحا الطلاب والطالبات بالاستمرار في الالتزام بذلك حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم والمعلمين، موجها الشكر والتحية لكل أبنائنا الطلاب الذين حرصوا على الحضور، كما وجه الشكر للعاملين بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، لتوزيع الكتب في شنط هدايا على الطالبات .

وأضاف المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، أن المدرسة الثانوية الصناعية من المدارس المتميزة في كفر الشيخ ، مشيداً بالقيادات بها، مؤكدة أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدارس بالإدارات التعليمية، بالإضافة لزيارتها المفاجئة للمدارس، ومتابعات وزيارات مدراء الإدارات التعليمية واللجان للمدارس، وأضاف أنه يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد والذي واكب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرة إلى أنه يتمنى ان يكون عاما دراسيا متميزاً هذا العام، مطالبا الطلاب والمعلمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

