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دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها، كما تم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله الأنبا مقار أسقف الإيبارشية حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

وشارك في صلوات التدشين الأنبا مقار والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

ووضع المتنيح البابا شنوده الثالث حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان يوم ٣١ مايو ١٩٧٨، وجرت عمليات إنشاءها بعدها، إلى أن تم تدشينها عام ١٩٨٢ بيد أسقف الشرقية والعاشر السابق، المتنيح الأنبا أنجيلوس وبمشاركة المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية، قبل أن يتم تجديدها مؤخرًا وتدشين مذابحها وأيقوناتها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.

وجرى ايضاً تدشين مذبحين بكنيسة السيدة العذراء ومذبح ثالث بكنيسة القديس يوسف النجار، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة، والمذابح التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة إلى جانب مذبح على اسم القديس يوسف النجار بالكنيسة التي تحمل اسمه والملحقة بالكنيسة الرئيسية.

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)