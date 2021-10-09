أخبار عاجلة

البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
للارتقاء بجودة حياة المواطن..وزيرة التخطيط: التصدى للقضية السكانية على رأس أولوياتنا -
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور) -
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

Print
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور) البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها، كما تم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله الأنبا مقار أسقف الإيبارشية حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

وشارك في صلوات التدشين الأنبا مقار والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

ووضع المتنيح البابا شنوده الثالث حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان يوم ٣١ مايو ١٩٧٨، وجرت عمليات إنشاءها بعدها، إلى أن تم تدشينها عام ١٩٨٢ بيد أسقف الشرقية والعاشر السابق، المتنيح الأنبا أنجيلوس وبمشاركة المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية، قبل أن يتم تجديدها مؤخرًا وتدشين مذابحها وأيقوناتها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.

وجرى ايضاً تدشين مذبحين بكنيسة السيدة العذراء ومذبح ثالث بكنيسة القديس يوسف النجار، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة، والمذابح التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة إلى جانب مذبح على اسم القديس يوسف النجار بالكنيسة التي تحمل اسمه والملحقة بالكنيسة الرئيسية.

البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)
البابا تواضروس يُدشّن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان بعد تجديدها (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه

البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه

أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»

أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»

«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط)

«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط)

ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية

ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية