أخبار عاجلة

البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
للارتقاء بجودة حياة المواطن..وزيرة التخطيط: التصدى للقضية السكانية على رأس أولوياتنا -
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور) -
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هذا الميناء في سلطنة عُمان يربط بين الشرق والغرب في العالم

Print
مواضيع متعلقة
الدكتور سانجاي غوبتا يشرح الدروس التي تعلّمها من جائحة كورونا وكيفية الاستعداد للوباء المقبل

الدكتور سانجاي غوبتا يشرح الدروس التي تعلّمها من جائحة كورونا وكيفية الاستعداد للوباء المقبل

"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

"لم نر شيئًا كهذا من قبل".. خبراء قلقون من ترسانة أسلحة كوريا الشمالية التي عُرضت مؤخرًا

لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

بيروت تشهد أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.. ومراسل CNN: المشاهد مشابهة للحرب الأهلية

بيروت تشهد أسوأ أعمال عنف منذ سنوات.. ومراسل CNN: المشاهد مشابهة للحرب الأهلية