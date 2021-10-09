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فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة

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فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة
قالت: هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية

فايزر تهدّد بإنهاء عمل موظفيها الأمريكيين غير الملقحين خلال الأسابيع المقبلة

أكّدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل مَن لا يحصل على اللقاح.

وأمرت شركة الأدوية كل موظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر، وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي إس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكّدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أيّ أعفاء ستجري إقالتهم من العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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