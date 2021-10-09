حملات مكبرة على محطات الوقود ومواقف السيارات في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الغير ملتزمين بتسعيرة الركوب المقررة على جميع الخطوط.

ومن جانبها، قادت هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، بعمل حملة مكبرة للمرور على محطات الوقود، بالتنسيق مع مديرية التموين وادارة المرور، وادارة المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفه لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.