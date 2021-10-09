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«أديل» تتحدث لأول مرة عن خسارة وزنها : معظم التعليقات السلبية كانت من النساء (صور)

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«أديل» تتحدث لأول مرة عن خسارة وزنها : معظم التعليقات السلبية كانت من النساء (صور) «أديل» تتحدث لأول مرة عن خسارة وزنها : معظم التعليقات السلبية كانت من النساء (صور)

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كشفت المغنية الشهيرة «أديل» عن فقدانها لوزنها الملفت وتحدثت لأول مرة عن كيفية خسارة وزنها، وعن السبب الرئيسي وراء التحول الكبير في شكلها، في مقابلتها الأخيرة مع مجلة Vogue ، والتي ظهرت خلالها في إطلالة جريئة لم يعتدها منها جمهورها.


وقالت «أديل» خلال مقابلتها: «لقد كنت أمر بأوقات عصيبة على الصعيد النفسي، ووجدت في الرياضة الملاذ الوحيد الذي أنسى فيه كل همومي، وسرعان ما أصبحت إدماناً بالنسبة لي.. كنت أمارس مختلف أنواع التمارين الرياضية من الملاكمة، رفع الأثقال، الجري، التسلق، الكارديو... أكثر من 3 مرات يومياً.. لقد كنت مؤمنة بأنني إذا استطعت أن أجعل جسمي قوياً.. لربما سيصبح عقلي قوياً وستصبح روحي قوية».


وشددت «أديل»: «لم تكن هناك حمية غذائية معينة.. في الواقع أستطيع القول أنني أصبحت آكل أكثر من قبل، لأنني أتمرن بشدة».

أديل - صورة أرشيفية
أديل وزوجها سايمون كونيكي - صورة أرشيفية


وتابعت: «السبب وراء صدمة الناس من التحول الكبير في مظهري هو أنهم معتادون على متابعة المشاهير الذين يشاركون أدق تفاصيل حياتهم وخصوصياتهم على انستجرام، وكان بإمكاني أن أفعل مثلهم وأوقع الكثير من الصفقات التجارية مع شركات أغذية لأروج لمنتجاتهم وحمياتهم الغذائية، إلا أنني رفضت، لأنني فعلت كل هذا لأجل نفسي.. لذا أخبروني مجدداً لم عليّ أن أشارك ذلك مع الآخرين؟!»

آديل - صورة أرشيفية


وأوضحت: «لطالما كان جسمي موضع نقاش للناس منذ 12 عاماً ولليوم.. كانوا يفعلون الشيء ذاته قبل أن أخسر الوزن.. أنا لا أتابع ولا آبه بتعليقات الناس عادة، لكن أكثر ما آلمني أن معظم التعليقات السلبية كانت من الفتيات، والنساء مثلي.. أستطيع أن أتفهم أنني كنت أمثل العديد من الفتيات شكلياً بمظهري السابق، إلا أن أديل الأمس، وأديل اليوم هما الشخص نفسه.. ليس هنالك حد معين للوزن يجب أن تكون عليه كي تتقبل مظهرك وتحب جسمك بكل تفاصيله».

أديل - صورة أرشيفية

واختتمت: لابد في النهاية أن أوضح أن فكرة «خسارة الوزن بهدف الانتقام» التي يروج لها على مواقع التواصل لم تراود بالي حتى، مثل أن يقولون «لا بد أنها تحاول أن تغيظ زوجها السابق» وغيرها من التعليقات التي تروج لفكرة أن لا قيمة للمرأة دون زوجها، وتصور المرأة المطلقة على أنها إنسانة مجنونة تفعل أشياء خارجة عن المنطق والعقل، فقط لأنها تعيش حياة مستقلة بنفسها.

المصرى اليوم

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