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انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مكثفة

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انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مكثفة انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مكثفة

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انطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في ١٢ محافظة هي: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وتبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وينتظم نحو ٢٤ مليون طالب وطالبة في مايقرب من ٦٠ ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وسط اجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار المستجد.

وتوافد الطلاب على المدارس مرتدين الكمامة وواقي الوجه ، حيث خصصت المدارس فرق من المعلمين والإداريين لتنظيم دخول الطلاب والطالبات ومنع التكدس والازدحام أمام أسوار المدارس.

وخصصت المدارس الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة وفضل التضحية في سبيل الوطن.

واستقبلت المدارس الطلاب بالبالونات وتزيين الفصول تشجيعا لهم علي الحضور والانتظام في الدراسة.

وقام مسؤولي المدارس بإجراء المسح الحراري للطلاب ومنع دخول أي طالب حرارته مرتفعه تنفيذا لتوجيهات الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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