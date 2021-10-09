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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

معرض «تراثنا» ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دورته الثالثة، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة.

وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية سيشهد مشاركة 1500 من أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في المنتجات التراثية والمؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت إن هذا العدد يمثل ضعف عدد العارضين الذين شاركوا العام الماضي، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع، ليصبح أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين الذين يعرضون الآلاف من المنتجات المتميزة التي تناسب أذواق واحتياجات المواطنين وتشكل تحف فنية لها قيمة ثقافية وتاريخية.

وأكدت جامع أن الجهاز يحرص على زيادة عدد المشاركين في المعرض كل عام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب هذه الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المعرض يشهد عددًا متنوعا من الفعاليات منها العروض الحية التي توضح للزائرين تفاصيل تصنيع مختلف هذه الحرف ومنها إنتاج السجاد اليدوي باستخدام النول، بالإضافة إلى الحفر على النحاس وتشكيل الخزف والفخار والجريد والخوص إلى جانب الجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء .

وأضافت أنه يوجد جناح لتعليم الأطفال الحرف اليدوية وعرض منتجات المبدعين منهم مما يعمل على تكوين جيل جديد مهتم بهذه الحرف ويعمل على تطويرها وتجديدها وتتيح لهم المشاركة في المعرض التعرف على الثقافات المتنوعة والفنون المختلفة التي تتميز بها الحضارة المصرية مما يعمل على الحفاظ على هذه الفنون واستمرارها لأجيال أخرى قادمة.

وقد قامت إدارة معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين، من وإلى معرض تراثنا، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

مواعيد وخط سير أتوبيسات معرض تراثنا

مواعيد وخطوط سير أتوبيسات المعرض، يتم التحرك من ميدان التحرير، مرورًا بأرض المعارض في مدينة نصر في هذه المواعيد:

١٠.٣٠ صباحًا



١١.٣٠ صباحًا



١.٣٠ مساًء



٢.٣٠ مساءً



٤.٣٠ مساءً



٥.٣٠ مساءً



مواعيد العودة ومغادرة آخر أتوبيس من المعرض



٨.٣٠ مساءً



٩.٣٠ مساءً