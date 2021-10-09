وزير الرياضة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ اليوم السبت

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ينظم نادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر، حفل ضخم لتكريم أبطال أولمبياد طوكيو، والأبطال البارلمبين موسم ٢٠٢٠، وذلك اليوم السبت، الموافق ٩ أكتوبر، في تمام السابعة مساءًا، بالمسرح الروماني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار جهود مجلس أمناء نادي النادي برئاسة اللواء فوزي عطية، لدعم وتطوير الرياضة المصرية ورعاية الموهوبين، وتكريم الأبطال المصريين امتنانًا وعرفانًا بنجاحهم في التتويج ورفع أسم مصر عالياً في أهم حدث رياضي دولي بين الدول المشاركة، وتقديرًا للجهود المبذولة من اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وكذلك الاتحادات الرياضية لتقديم صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، والتي تتلقى دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يحضر حفل التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، وأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020 وهم فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكلًا من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، سيف عيسى بطل التايكوندو، محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية، ومدربيهم وعدد من ذويهم". وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية.