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رضا عبد العال: مرموش ارتكب أخطاء بالجملة ورمضان صبحي أفضل منه

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رضا عبد العال: مرموش ارتكب أخطاء بالجملة ورمضان صبحي أفضل منه رضا عبد العال: مرموش ارتكب أخطاء بالجملة ورمضان صبحي أفضل منه

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن عمر مرموش مهاجم الوطني الجديد لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة ليبيا‘ رغم تسجيله هدف الفوز في مواجهة تصفيات المونديال.
وقال عبدالعال عبر برنامج البريمو إن مرموش بعيدا عن الهدف الذي سجله لم يقدم الأداء المتوقع في مباراة ليبيا وارتكب أخطاء في التمرير واستغلال الفرص موضحاً أن مرموش إذا لم يسجل هذا الهدف لما تم استدعاءه مجدداً.
وأضاف: «كنت أفضل البدء برمضان صبحي جناح بيراميدز منذ البداية وإشراك مرموش في الشوط الثاني».

المصرى اليوم

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