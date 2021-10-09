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مسحة طبية للاعبي اليوم السبت قبل السفر إلي كينيا

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مسحة طبية للاعبي الزمالك اليوم السبت قبل السفر إلي كينيا مسحة طبية للاعبي اليوم السبت قبل السفر إلي كينيا

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قرر الدكتور محمد أسامة طبيب نادي خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، بمقر النادي استعدادا للسفر إلى كينيا استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

المصرى اليوم

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