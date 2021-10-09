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معين الشعباني يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء

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معين الشعباني يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء معين الشعباني يتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء

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أكد التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عدم امتلاكه لأي حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن دهشته البالغة من وجود عدد من الحسابات الخاصة التي تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتواصل أصحابها مع الجماهير المصرية والتونسية منتحلين شخصيته.

وقال معين الشعباني في تصريحات صحفية، إنه سيبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لدى إدارات مواقع التواصل الاجتماعي والجهات المعنية لإيقاف تلك الحسابات التي تثير حالة من البلبلة والأقاويل لدى الجماهير.

وأشار المدير الفني التونسي، إلى أنه لم يقم بإجراء أية أحاديث صحفية عبر الهاتف خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كافة التصريحات التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة كانت عبر القنوات الفضائية وبالصوت والصورة، معربًا عن دهشته كذلك من التصريحات المنسوبة إليه بعدد من المواقع الاخبارية والتي لم يقم بالإدلاء بها بأي شكل من الأشكال.

المصرى اليوم

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