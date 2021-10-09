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أشاد فاروق جعفرنجم نادي الزمالك الأسبق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي للمنتخب الوطني خلال مباراة ليبيا.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: «منتخب مصر ظهر بمستوى مميز في مباراة ليبيا»، مضيفا :«بداية البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب جيدة، فهو استقر على اللاعبين وكان هناك انضباط تكتيكي داخل الملعب، وطريقة اللعب تغيرت».

وأضاف: «كان هناك تقارب في الخطوط وتنظيم داخل الملعب، كل تلك الأمور بداية جيدة للمدير الفني».

وأشار جعفر إلى أن أفضل لاعب في مباراة ليبيا هو أكرم توفيق، نفذ كل المطلوب منه طوال اللقاء سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية».