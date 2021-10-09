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محافظة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية للعمل على تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة

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محافظة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية للعمل على تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة محافظة كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية للعمل على تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة

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شهد ديوان محافظة كفر الشيخ ورش عمل تدريبية لاستكمال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والتي يقدمها ضمن حزمة البرامج التوعوية بالمحافظة للعمل على تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة ضمن أربع محافظات يشملهم البرنامج على مستوى الجمهورية.

وقال عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، إن ورش العمل تأتي في إطار متابعة كافة أعمال التدريب بالمحافظة وتماشيا مع تسيير منظومة بما لا يتعارض مع إعمال مبدأ السلامة والتباعد الاجتماعي المعمول بهما، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار المستجد.

من جانبه أكد كريم السماحي مدير إدارة التدريب الإداري بالمحافظة أن تعديل مسار التدريب بالمنظومة من تدريب حضوري إلى نظام online جاء بناء على توصية من إدارة التدريب، وذلك في ظل حرص الإدارة على استفادة جميع الفئات المستهدفة من التدريب على اختلاف مستوياتها وبما يحقق أمن وسلامة الجميع، مؤكدا أنه تم مراجعة طبيعة المحتوى التدريبي وأعمال معايير التقييم الخاصة بتحقيق مخرجات تدريب ذات جودة عالية قبل اتخاذ ثمة قرار وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني الذي أبدى تفهما كبيرا للأمر.

الجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف العاملين والمشرفين على منظومة النظافة بالديوان والمراكز التابعة بما فيهم نواب النظافة والتجميل بالمراكز والمدن، فضلا عن الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المنظومة ويستمر التدريب على مدار خمسة أشهر، على أن تنتهي في ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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