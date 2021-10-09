أمير عبد الحميد يشيد بمستوى الشناوي أمام ليبيا

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أكد أمير عبر الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، ظهر بمستوى جيد خلال مباراة ليبيا.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال عبدالحميد، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «محمد الشناوي تعامل بشكل جيد مع الفرصة الوحيدة لمنتخب ليبيا في المباراة، حيث نجح في الخروج، وغلق المرمى أمام مهاجم للمنتخب الليبي»

وأضاف : «عصام الحضري مدرب حراس المنتخب، اختار الحراس الأفضل في مصر في الوقت الحالي، وأي حارس منهم قادر على حراسة عرين المنتخب».

وتابع: «الشناوي، سيتعرض لاختبارات كثيرة في مباراة ليبيا المقبلة في بني غازي، لأنه بالتأكيد سيلعب على الفوز».