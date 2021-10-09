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من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. حسام موافي يجيب ..

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من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. حسام موافي يجيب .. فيديو من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. حسام موافي يجيب ..

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الأشخاص الذين جاء وصفهم في الآية الكريمة بسورة الكهف «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا* أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً»، هم الأشخاص المفترون الذين يظنون أنهم يصلحون بين الناس.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص الذي يتجسس على الآخرين في العمل ويراقبهم أثناء عملهم، ويظن أنه يصلح بين الناس بهذا الفعل، تنطبق عليه الآية الكريمة.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هؤلاء لم ينفذوا ما جاء في آيات الله عز وجل، مضيفا أن تلك الآية من أخطر آيات القرآن الكريم، لذا على كل شخص مراجعة نفسه، والتأكد من أن أفعاله تتماشى مع ما أمر به الله- سبحانه وتعالى.

المصرى اليوم

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