بالأسماء .. إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة المستشار صلاح الوكيل، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبدالسلام والدكتور السيد عفيفي، والدكتور محمد عبدالفتاح، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية.

وبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية ٨٣١٩ صوتا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم ٣٩٦ صوتا وعدد من أدلوا بأصواتهم من الوافدين ٩ أطباء.

وأسفرت نتيجة الفرز لاختيار عضوين فوق السن باختيار الدكتور علاء جودة، والذى حصل على 277 صوتا، والدكتور رؤوف فؤاد، والذى حصل على 227 صوتا.

أما عن تحت السن فقد فاز الدكتور أحمد يوسف بـ 271 صوتا، والدكتور أحمد الدالي بـ 213 صوتا.

وفي ورقة انتخابات وسط الدلتا حصل الدكتور محمد سلامة على 249 صوت، والدكتور محمد قنديل على 130 صوتا.

من جانبه قال الدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية إن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية جرت بهدوء وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وإجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والتى قامت بتأمين أعمال التصويت بالانتخابات.