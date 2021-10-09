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قال أمير عبر الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إن محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحقان التواجد مع المنتخب الوطني الأول.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عقد العزيز،: «مع احترامي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، ولكن محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا النادي الأهلي، لا غنى عنهما في المنتخب».

وأشار حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق «شريف وأفشة يقدمان مستوى مميز مع النادي الأهلي، ومباراة ليبيا، أظهرت أنه لا بد من وجود الثنائي مع المنتخب في الفترة المقبلة»، مضيفًا: «كلنا اندهشنا من استبعاد ثنائي الأهلي خاصة أنهما ظهرا بمستوى مميز في مباراة ليبيريا الودية، ولكن في النهاية علينا احترام وجهة نظر المدير الفني».

وأشار: «المدرب البرتغالي يركز على اللاعبين المحترفين لأنه يعلم أنهم الأجهز من الناحية الفنية»، مضيفًا: «عمر مرموش لاعب مميز للغاية، ولديه شخصية وهذا ظهر جليًا في الشوط الثاني، وبالتأكيد كيروش، كان يتابعه في الفترة الماضية، لذلك اعتمد عليه بشكل أساسي».

وأختتم: «مرموش دخل في أجواء المباراة مع بداية الشوط الثاني، وهذا لأنه كانت لديه رهبة في المشاركة الأولى له مع المنتخب».