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استئناف المتهمين على قرار حبسهم في انهيار «عقار جسر السويس»

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استئناف المتهمين على قرار حبسهم في انهيار «عقار جسر السويس» استئناف المتهمين على قرار حبسهم في انهيار «عقار جسر السويس»

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تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم السبت ، استئناف المتهمين على الحكم الصادر ضدهم بـ«انهيار عقار جسر السويس» والذى قضى بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالحبس عاما وكفالة 50 ألف جنيه، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا، وإصابة آخرين من قاطني العقارات المجاورة.

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

المصرى اليوم

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