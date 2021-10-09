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خلال مداخلة هاتفية لقناة أون تايم سبورت بالاستديو التحليلي مع كابتن أحمد شوبير، أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن نقل مباراة مصر وليبيا مساء الجمعة، هو بداية لتعاون مثمر ومتميز مع قناة أون تايم سبورت ، حيث تم نقل المباريات بأحدث التقنيات لتنفيذ نقل عالمي ومتميز لإسعاد وامتاع جماهير الكرة

وأكد زين: أثبتنا اليوم نجاحنا في النقل بجودة تقنية 4k وأن القادم أفضل موجه التحية والتقدير لأبناء الوطنية للإعلام ، وأشار إلى أن هناك دورات تدريبية للمخرجين من أجل رفع الكفاءة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

ووجه حسين زين التحية والشكر لكافه أطقم عمل نقل المباراة لما قدموه من جهد متميز باحترافية ومهنية، كما وجه زين التهنئة للمنتخب المصري الوطني لكرة القدم على فوزة على نظيره الليبي، متمنيا له التوفيق فى المباريات المقبلة.