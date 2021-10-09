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وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق الصعيد الغربي بالمنيا دون أضرار بشرية
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
طلب غريب من مانشستر يونايتد لـ«راشفورد»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يعقد المؤتمر الرابع
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
البيت الفني للمسرح ينعى الدكتور فوزي فهمي
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
ضبط 230 قطعة سلاح ناري و271 قضية مخدرات
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
شهيد التختة الأولى بأكتوبر.. النيابة تحقق ومدير المدرسة يتهم أولياء الأمور بـ«تحريض أبنائهم»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الإنتربول يفك حظر تبادل المعلومات عن سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 09 أكتوبر 2021 01:30 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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