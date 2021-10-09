عصام مرعي: مرموش مفاجأة مباراة ليبيا

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أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه عمر مرموش، جناح نادي شتوتجارت الالماني والمنتخب الوطني، خلال مباراة ليبيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على ليبيا، بهدف نظيف، أحرزه عمر مرموش، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات كأس العالم.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «عمر مرموش، كان هو مفاجأة كيروش، في المباراة بعدما اعتمد عليه بشكل أساسي على حساب رمضان صبحي، ولكنه كان عند حسن الظن، ونجح في إحراز هدف الفوز».

وأضاف: «عمر مرموش، ظهر بمستوى مميز للغاية في مباراة اليوم، وكان أحد نجوم المباراة، فهو كان مصدر الخطورة للمنتخب الوطني».

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ومنتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط والجابون في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.