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بيان رسمي.. فيسبوك تعلق على مواجهة مشكلات في تطبيقي ماسنجر وإنستجرام

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بيان رسمي.. فيسبوك تعلق على مواجهة مشكلات في تطبيقي ماسنجر وإنستجرام بيان رسمي.. فيسبوك تعلق على مواجهة مشكلات في تطبيقي ماسنجر وإنستجرام

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أكدت شركة فيسبوك اليوم الجمعة أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الولوج لتطبيقاتها وخدماتها بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام ست ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات. ولم يتمكن بعض المستخدمين من تحميل حساباتهم على انستجرام بينما لم يتمكن آخرون من بعث رسائل عبر ماسنجر.


وقالت فيسبوك في تغريدة: «نحن على علم بمواجهة بعض الناس لمشكلات في الوصول لبعض تطبيقاتنا وخدماتنا. نعمل لإعادة الأمور لطبيعتها بأسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج».


وسارع المستخدمون إلى تويتر وشاركوا ونشروا النكات عن تعطل انستجرام للمرة الثانية في أسبوع. وأظهرت بيانات من (داون-ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لانستجرام اليوم الجمعة. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر منصة التراسل التابعة لفيسبوك.

المصرى اليوم

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