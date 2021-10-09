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مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا

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مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا
لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون لفيديو، إذ وثق المقطع قيام شخص بإحراقها عمدًا، قبل هروبه، وسط مطالب بإلقاء القبض على الجاني، ومعاقبته.

وأوضح والد صاحب السيارة صديق طبيقي، أن أحد الأشخاص خرج من سيارته الخاصة، وقام بإحراق سيارة ابنه ماجد، ثم فر هاربًا، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية بكفاءتها المعهودة، وخبرتها القوية قادرة على القبض عليه في وقت وجيز، ومحاسبته على فعله المشين، مطالبًا ممن تتوفر لديه أي معلومات التواصل معه، لإيصالها للجهات الأمنية، أو تسليمها لهم مباشرة.


الوطن السعودية

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