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«لم يستبعده» .. لاعب الأهلي السابق يوضح سبب غياب مرموش عن أولمبياد طوكيو

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«لم يستبعده» .. لاعب الأهلي السابق يوضح سبب غياب مرموش عن أولمبياد طوكيو «لم يستبعده» .. لاعب الأهلي السابق يوضح سبب غياب مرموش عن أولمبياد طوكيو

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قام وائل رياض، نجم الأهلي السابق والمدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، بالرد على الانتقادات التي واجهت الجهاز الفني للفراعنة بسبب عدم اختيار المحترف عمر مرموش ضمن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان مرموش قد تألق في مواجهة منتخب أمام ليبيا وسجل هدف الفوز، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم 2022.

وكتب رياض عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «طبعا في ناس بتقول ليه مأخدناش عمر مرموش معانا في الأوليمبياد، ده خطاب رسمي من النادي برفض مشاركة مرموش رسمياً في الأوليمبياد، شأنه شأن محمد صلاح ومصطفي محمد»، بالإضافة إلى نشر خطاب النادي.

المصرى اليوم

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