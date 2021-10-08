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احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدولي المصري لاعب فريق شتوتجارت الألماني عمر مرموش بعد إحرازه هدف الفوز على المنتخب الليبي في الدقيقة 49 من المباراة بصاروخية لا تصد ولا ترد، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعقب إحراز الهدف تصدر مرموش التريند على مواقع التواصل الإجتماعي، وسط إشادة من الجماهير كونهاى اول مشاركة دولية له مع المنتخب الأول.

وغرد أحد المتابعين: «عمر مرموش مكسب كبير للمنتخب المصري».

فيما كتب اخر: «عمر مرموش هو النجم».

بينما كتب أخر: «ابداع المانى.. عمر مرموش» كون اللاعب يحترف في الدوري الألماني منذ عدة مواسم.

لكن ووسط تلك الإشادات باللاعب صاحب الـ 22 عاماً، طالت الانتقادات المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب كونه لم يستدعي اللاعب لخوض أوليمبياد طوكيو الصيف الماضي.

وغرد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: «جدير بالذكر ان عمر مرموش لم يتم اختياره ضمن عناصر المنتخب الاوليمبي في طوكيو».

فيما تساءل البلوجر الكروي عمرو نصوحي عن سبب عدم استدعاء مرموش قائلاً: «نحب نوجه بس ان مدرب منتخب مصر الأوليمبي السابق…واللي تم تعيينه من جديد الشهر اللي فات.. ما اخدتش عمر مرموش في الاوليمبياد الصيف اللي فات…عين ثاقبة للمواهب».

متابع اخر كتب: «حد يصحي شوقي غريب ويقوله عمر مرموش مراحش الاولمبياد ليه. ده اذا كانت هي ديه غلطتك الوحيدة يبقي متنفعش تمسك منتخبات تاني».

وكان شوقي غريب تولى تدريب المنتخب الأولمبي، وتُوج مع الفريق بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ليقود الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ودعها من دور الثمانية على يد البرازيل.

ومنذ أسبوعين أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، لتكون ولاية ثالثة للمدرب الذي تمت إقالته بداية شهر أغسطس الماضي، القرار الذي لم يلق قبول في الأوساط الرياضية.