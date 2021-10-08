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عصام الحضري يرد على خلافه مع الشناوي بعد لقاء ليبيا (صورة)

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عصام الحضري يرد على خلافه مع الشناوي بعد لقاء ليبيا (صورة) عصام الحضري يرد على خلافه مع الشناوي بعد لقاء ليبيا (صورة)

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قام عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الوطني المصري، بنفي الخلاف مع حارس منتخب الأول، محمد الشناوي، بعد لقاء ليبيا الذي فاز به المنتخب الوطني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة 8-10- 2021 ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات 2022.

وحرص عصام الحضري على تقبيل رأس محمد الشناوي عقب انتهاء المباراة، قبل مغاردته المستطيل الأخضر، مما يعد أمرا إيجابيا لإسدال الستار على الخلاف بين الحضري وحارسه الأول، محمد الشناوي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد زعمت وجود خلافات بين السد العالي وحارس النادي الأهلي مما دفع الأخير لطلب عدم المشاركة في لقاء اليوم بداعي الإصابة، وهو ما ظهر عدم صحته بعد الأداء الجيد الذي ظهر به الحارس اليوم.

الحضري

المصرى اليوم

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