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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على جازان

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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على جازان البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على جازان

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أدان البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار الملك عبدالله بجازان جنوب المملكة العربية ، بمقذوف مُعادٍ، مما أسفر عن (5) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

أكد البرلمان العربي أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية، معربا عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

المصرى اليوم

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