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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة بها، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح وذلك مع عد م وجود أي زيادة في أسعار السولار، والمتابعة المستمرة من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة مع تكثيف حملات الرقابة المشتركة من مديرية التموين،و إدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥) بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021،، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 7 جنيه /لتر، بنزين أوكتين 92 بـ 8،25/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 9,25 جنيه /لتر، واسعار متر الغاز 3,75 جنيه، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.