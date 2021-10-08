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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن فعاليات أسبوع الدمج الثقافة لمشروع أهل مصر للأطفال، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تواصلت جولات الأسبوع الثقافي الثالث من المرحلة الثالثة بزيارة لترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد، حيث تم تقديم رح للأطفال عن قناة السويس وأنها شريان الخير لمصر منذ تأسيسها وحتى استكمال مشاريعها المستقبلية، باعتبار ما تحققه من مكاسب على ضفتيها، من خلال ما قدمه مرشد الترسانة من معلومات، ليعرف الأطفال مدى أهمية قناة السويس ومدى تأثيرها اقتصاديا للوطن، وأن الترسانة البحرية هي المسؤولة عن صيانة السفن، حيث تعتبر صيانتها دوريا مهمة جدا، وكيفية إجراء الصيانة.

أعقب ذلك جولة بحرية لهم في القناة حتى يشاهدوا الصرح العظيم الذي يربط بين القارات ليسهل عملية الملاحة التي تجلب الخير الوفير للوطن، والذى كلفها حياة الكثيرين من أبناؤها ممن حفروا القناة وساهموا في المشروع القومى.