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قصور الثقافة تواصل الاحتفال بانتصارات أكتوبر في سوهاج

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قصور الثقافة تواصل الاحتفال بانتصارات أكتوبر في سوهاج قصور الثقافة تواصل الاحتفال بانتصارات أكتوبر في سوهاج

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى، احتفالية ثقافية وفنية بعنوان «فى ست ساعات» وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمؤسسة البنين بالكوثر، بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الترحيب لمدير عام فرع ثقافة سوهاج ثم الفقرات الفنية وتقديم الأغانى الوطنية المتنوعة.

ثم عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية بسوهاج بقيادة المايسترو خالد حبشى، أعقبه عرض داتا شو للجيش المصري عبر العصور، قدمه د. سامح الخطيب مفتش أثرى بمنطقة آثار سوهاج، وعرض فيلم من الشؤون المعنوية للمستشار العسكري بعنوان «حرب ٧٣»، بحضور د. زكى هلال رئيس حى الكوثر ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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