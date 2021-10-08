احتفالات أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية

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تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر العظيم، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث نظم الفرع مجموعة من الأنشطة المتنوعة، فأعدت مكتبة أبوصوير محاضرة بعنوان «أفكار وراء الانتصار» ألقاها د. محمد البنهاوى وتحدث قائلا: يعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ، ثم تحدث عن عدد من الأفكار كانت وراء هذا الانتصار العظيم؛ كما نظم بيت ثقافة الضبعية فقرة بعنوان «ارسم ولون» عن حرب اكتوبر مع الطالبة حنين عصام.

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة، نظم قصر الثقافة محاضرة بعنوان «دور أسر ذوى القدرات الخاصة ومواجهة المجتمع» ألقتها إسراء مصطفى وتحدثت قائلة: لابد من الأسر الذين حباهم الله بأطفال ذوى قدرات خاصة أن يتعرفوا بشكل جيد على نوع الإعاقة حتى يتفهموا متطلبات الأطفال، ويستطيعوا مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم وحقوقهم.

كما عقد بيت ثقافة القنطرة شرق لقاء نادى أدب الطفل الأسبوعى، تتضمن محاضرة بعنوان «أكتوبر النصر» ألقاها الأديب هيثم عمران مشرف نادى أدب الطفل، تلاها ورشة رسم عن ملحمة أكتوبر تدريب الفنان محمد لطفى.

واختتم اللقاء بالاستماع لمواهب نادى أدب الطفل.