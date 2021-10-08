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ملك المغرب : الانتخابات البرلمانية الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي

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ملك المغرب : الانتخابات البرلمانية الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي ملك المغرب : الانتخابات البرلمانية الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي

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قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن «الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية»، جاء ذلك في خطاب أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.

وأكد أن بداية هذه الولاية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية.

وشدد على تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات، مؤكدا أن المغرب تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية في الوقت الذي سجلت فيه العديد من الدول اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها.

وأكد أن المغرب حقق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

المصرى اليوم

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