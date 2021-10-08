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موعد مباراة منتخب القادمة في تصفيات بعد الفوز على ليبيا

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا موعد مباراة منتخب القادمة في تصفيات بعد الفوز على ليبيا

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حقق منتخب الأول فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الليبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة لتصفيات 2022.

وسجل عمر مرموش هدف فوز منتخب مصر في مرمى ليبيا مع الدقيقة 49 من عمر المباراة.

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم:

الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط ليحتل منتخبنا القومي صدارة المجموعة.

وتوقف رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط محتلاً المركز الثاني.

وحل منتخب أنجولا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الجابون اليوم.

ويتذيل منتخب الجابون المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ويحل المصري ضيفًا على نظيره الليبي في طرابلس الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة حصريًا عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

المصرى اليوم

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