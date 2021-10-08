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يعلن عن أغنيته «إنت الحظ» من ألبومه الجديد «عيشني»

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عمرو دياب يعلن عن أغنيته «إنت الحظ» من ألبومه الجديد «عيشني» يعلن عن أغنيته «إنت الحظ» من ألبومه الجديد «عيشني»

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أعلن النجم الكبير عن أغنيته الجديدة «إنت الحظ» ضمن ألبومه «عيّشني» استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر الهضبة عمرو دياب، بوستر أغنية «إنت الحظ» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرا أغنيته «رايقة»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتصدرت الأغنية تريند موقع تويتر فور طرحها، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .

وطرح أيضا من قبل أغنية «حلو التغيير» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وميكساج وديحيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح هذا الصيف 3 أغنيات، هي «الدنيا بترقص»، «اتقل»، و«أحلى ونص».

يذكر أن الهضبة تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعاً في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

المصرى اليوم

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