أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان -
السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول! -
وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات -
"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" -
"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية" -
"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021 -
إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي -
فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة -
"الداخلية في أسبوع".. سقوط "مخدرات شاحنة الذرة" ووظائف عسكرية للنساء -
سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

وفاة السفير الكويتي الأسبق في البحرين

Print
وفاة السفير الكويتي الأسبق في البحرين وفاة السفير الكويتي الأسبق في البحرين
غيب الموت، اليوم، الوزير والسفير الكويتي في البحرين سابقًا فيصل الحجي بوخضور، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد مسيرة عطاء طويلة في المجال الدبلوماسي والسياسي، تدرج خلال 4 عقود منها في عدة مناصب حكومية. ونعت نخب كويتية، بينهم أكاديميون وأعضاء من الأسرة الحاكمة، بعبارات مؤثرة السفير الراحل، مستذكرين خصاله، واصفينه بأنه «أحد أبرز من مثل الكويت في الخارج».

وقدم الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التعازي لعائلة الوزير السابق، كما نعاه الوزير السابق يعقوب الصانع والنائب السابق صالح الملا وعدد من الإعلاميين منهم فجر السعيد ومحمد أحمد الملا وبشار الصايغ والمحامي صلاح الهاشم وآخرون.

كما نعت وزارة الشؤون الاجتماعية وزيرها السابق عبر حسابها في «تويتر»، إضافة إلى إصدار هيئات ومؤسسات بيانات لنعي الوزير والدبلوماسي الراحل.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلوجرام من الكوكايين

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

استرداد 10 مركبات مسروقة والقبض على سارقها

إيقاف مدير شؤون صحية بسبب عرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز

إيقاف مدير شؤون صحية بسبب عرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز