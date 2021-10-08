عين حلوان والسلام بالقاهرة يحتفلان بذكرى انتصارات أكتوبر

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تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالذكرى ٤٨ لأنتصارات أكتوبر العظيم، بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، من خلال تقديم مجموعة من العروض والأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر ثقافة عين حلوان «احتفالية النصر» بمقر قصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية، تضمنت ورشة لعمل ماكيت عن حرب أكتوبر تنفيذ داليا فرج، مع ندوة عن حرب السادس من أكتوبر بعنوان «أكتوبر والنصر المبين» حاضرتها هدى مرسي، التي تحدثت عن انتصارات أكتوبر المجيدة ووقعها على المصريين منذ ١٩٧٣ وحتى الآن، بجانب فقرة غنائية للكورال تم من خلالها غناء العديد من الأغانى الوطنية بقيادة سارة محيي الدين، مع عرض تحريك عرائس بعنوان «نصر بلادنا» تنفيذ إيمان أحمد وهدى مرسى، وعرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر.

نظم قصر ثقافة السلام احتفالية بحديقة السادات بمدينة السلام، بدأت بمحاضرة عن «انتصارات اكتوبر» لأحمد عثمان، الذي تحدث عن نجاح المصريين في إسقاط خديعة خط بارليف المنيع، بجانب ورشة رسم على الوجوه وعرض للتنورة، وآخر لفرقتي الفنون الشعبية وكورال أنغام السلام، وعرض لفيلم الممر، واختتم الحفل بعرض لفرقة الموسيقى العربية.