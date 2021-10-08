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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج مرض الزائدة يكون عن طريق الشك وليس باليقين، موضحا أن مرض الزائدة لا تكشفه الأشعة بل إحساس الطبيب.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أمراض كثيرة في الطب تعالج بالشك وليس باليقين، موضحا أن الشخص الذي يعاني من النهجان وليس لديه مشكلة في القلب، وشك الطبيب في أنه مصاب بجلطة في الرئة يجب أن يناول علاج الجلطة حتى قبل التأكد.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن تأخر العلاج يضر المريض، لكن في حال تناول مسيلات دم قد تنقذه من الموت ولا تضره حال اكتشاف عدم إصابته بجلطة، مضيفا أن العلاج يكمن وقفه في أي وقت لكن المهم إسعاف المريض.