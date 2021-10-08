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الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة

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الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة
دهست شاحنة فقد سائقها السيطرة عليها 12 فردًا من الكشافة كانوا يسيرون على الممر العازل بالطريق الوطني بوادي التمر بلدية أوريسيا بولاية سطيف، شرق الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف في بيان أن وحداتها تدخلت على الساعة السادسة مساء على إثر حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 12 فردًا من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة، بالطريق الوطني رقم 09 بوادي التمر، بلدية أوريسيا.

وأضافت الحماية المدنية أنه تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. وكشف قائد فوج الوئام للكشافة الإسلامية لإذاعة سطيف أن الحادث تسبب في إصابة 15 فردًا من أصل 20 كشافًا كانوا في جولة ميدانية، مشيرًا إلى إصابة كشافين بكسور نتيجة الحادث. وصرح المتحدث بأن الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير فقد صاحبها السيطرة عليها.


الوطن السعودية

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