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حسام موافي يحدد بدائل الملح لمريض الضغط .. ويحذر: ممنوع الأكل خارج المنزل ()

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حسام موافي يحدد بدائل الملح لمريض الضغط .. ويحذر: ممنوع الأكل خارج المنزل (فيديو) حسام موافي يحدد بدائل الملح لمريض الضغط .. ويحذر: ممنوع الأكل خارج المنزل ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مريض الضغط ممنوع من الأكل خارج المنزل.

وأوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض الضغط ممنوع من أكل الملح بوصفه قاتل.

وتابع حسام موافي أنه ممنوع على مريض الضغط العالي تناول جميع أنواع الجبن، وجميع أنواع المعلبات والأكل خارج المنزل والمياه الغازية التي تحتوي على صوديوم وهي بمثابة ملح.

ونوه الدكتور حسام موافي أنه يتم الاستعاضة بالملح عن طريق استخدام الليمون والشطة والخل والفلفل الأخضر الحراق والبصل والثوم بدلا من الملح.

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه في حال تناول مريض الضغط 5 جرام ملح حينها يدخل ضمن دائرة الخطر.

المصرى اليوم

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