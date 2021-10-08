«مانشينى»: صافرات استهجان جماهير ميلان ضد «دوناروما» لا ترضينا

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انتقد روبرتو مانشينى، المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، جماهير ميلان بعدما أطلقت صافرات استهجان ضد جيجى دوناروما، حارس الآزورى، خلال مواجهة إسبانيا، بنصف نهائى دورى الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو.

وسقط الآزورى أمام نظيره الإسبانى بنتيجة (١-٢)، في مباراة شهدت هتافات وصافرات ضد دوناروما مع كل لمسة للكرة سواء في عمليات الإحماء أو خلال المباراة، وذلك بعدما رحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضى، بعد نهاية عقده مع ميلان.

وقال مانشينى خلال تصريحات صحفية: «من المؤكد أن الاستهجان ضد دوناروما لن يسعده، كما أنها لا ترضينا، لقد كان أداء جيجى جيدًا»، مضيفًا: «من الواضح أنه كان أمرًا مخيبًا للآمال، لأن هذه كانت مباراة لإيطاليا وليست للأندية، كان بإمكان الجماهير أن تتنحى عن ذلك لمباراة واحدة، وربما لمباراة تجمع بين باريس وميلان، لأن إيطاليا من المفترض أن تأتى فوق كل شىء».

وخسر المنتخب الإيطالى لتتوقف سلسلته القياسية بعد 37 مباراة دون هزيمة في رقم تاريخى على المستوى الدولى، بينما تأهلت كتيبة لاروخا لنهائى دورى الأمم، لتنتظر الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا.

وفى السياق ذاته، اعترف فيديريكو كييزا، نجم إيطاليا، بأن المنتخب الإسبانى استحق الفوز على حساب بلاده، حيث قال في تصريحاته لقناة «راى سبورت»: «لقد خسرنا بعد العديد من المباريات بدون هزيمة، لقد حققنا رقمًا قياسيًا عالميًا، ولذلك كان يجب أن يحدث ذلك في نهاية المطاف».

وأضاف: «أُهنئ إسبانيا على الأداء الجيد حقًا، كان من الممكن أن نكون أكثر قدرة على التحمل في بعض الأحيان، لكن إسبانيا كانت تستحق الفوز»، مضيفًا: «لدينا نفس الحماس والتصميم والجرى حتى النهاية لإيطاليا ومدربنا، إنها الهزيمة الأولى لكن هذا لن يوقف زخمنا ونتطلع للمباراة المقبلة».

مانشينى - صورة أرشيفية

وتابع فيديريكو: «أمر واضح أن الأمر صعب على 10 لاعبين، وإسبانيا لعبت بشكل جيد بالفعل عندما كنا 11 لاعبًا، ومع ذلك كانت لدينا فرصتان كبيرتان في الشوط الأول، ثم استقبلنا هدفًا كان بالإمكان تجنبه، مما سمح لإسبانيا بالشعور بالراحة مع بداية الشوط الثانى».

وحول بطاقتى بونوتشى وطرده في الشوط الأول، علق كييزا: «أعتقد أن الطرد كان قاسيًا للغاية، لأننى لم أر أبدًا على المستوى الدولى بطاقة صفراء لا معنى لها بسبب الاعتراض».

وقال: «قائد الفريق، والحكم أخطأ لأن لاعب إسبانيا انزلق على الأرض، لذلك قام قائدنا بالاستفسار عن ذلك، لم أَرَ قط بطاقتين صفراوتين من هذا القبيل على هذا المستوى».

من جانبه، أكد ميكيل أويارزابال، لاعب منتخب إسبانيا، أن فريقه كان عليه «تغيير بعض الأمور» منذ الهزيمة أمام رجال روبرتو مانشينى في اليورو، مشيرًا إلى أنهم حققوا هدفهم.

وقال في تصريحات لتليفزيون إسبانيا: «اضطررنا لتغيير بعض الأشياء مقارنة بمباراة ويمبلى، وقمنا بتغييرها فعلًا وسارت الأمور بشكل جيد»، مضيفًا: «لقد حققنا في الشوط الأول التقدم الذي يمنح الهدوء. يجب أن نكون سعداء وأن نستمتع بهذا الانتصار الآن».

وأقر اللاعب بأنه «كان من المؤسف» أن يعانى فريقه في نهاية اللقاء، لكنه أوضح أن إسبانيا قدمت «مباراة رائعة»، متطلعًا إلى «تدارك الأخطاء التي تجعلنا نعانى في النهاية».

وعن مشاركة جافى، صاحب الـ17 عامًا، مع المنتخب لأول مرة، قال أويارزابال: «نعلم أنه لاعب عظيم. لقد أثبت ذلك في المباراة وفى المباريات التي خاضها حتى الآن. فليواصل العمل والتطور، لأن هذا سيساعدنا».