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أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن المنتخب الوطني الأول مطالب بتحقيق الفوز على نظيره الليبي، بصرف النظر عن الأداء.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيا، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب بدأ المباراة بتشكيل مثالي ومنطقي، حيث لا توجد أي مفاجآت باستثناء الاعتماد على عمر كرموس، من البداية».

وأضاف: «منتخب مصر يواجه متصدر المجموعة، لذلك لا أنتظر أداء من اللاعبين ولكن منتظر نتيجة بتحقيق الفوز من أجل تصدر ترتيب المجموعة».