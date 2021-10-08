من هم الأبطال المنافسين لـ بيج رامي على لقب مستر أولمبيا؟

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انطلقت اليوم فعاليات مستر أولمبيا البطولة الكبرى في عالم كمال الأجسام للمحترفين والتي يتنافس على لقبها البطل المصري بيج رامي، الذي توج في النسخة الأخيرة بالبطولة ولقب نجم الجمهور معاً ليحقق انجازاً فريداً من نوعه لأبطال كمال الأجسام المصريين والعرب في فئة الوزن المفتوح.

يشارك هذا العام في منافسات الوزن المفتوح 16 لاعباً هم: بيج رامي من مصر، وبراندون كوري من الولايات المتحدة الامريكية، والإيراني هادي شوبان، والهولندي ويليام بوناك، والأمريكي أكيم وليامز، والكندي ايان فيلير، والأمريكي هانتر لا برادا، ومواطنه جاستين رودريجز، والكندي ريجان جريمس، والإنجليزي جيمس هولنجيسد، والأمريكي باتريك مور، والإيطالي اندريا برشيتي، والأمريكي نيك والكر، والهولندي رولي وينكلر والمصري محمد شعبان، ومواطنه حسن مصطفي.

وتأخذ بطولة العالم الحالي أهمية خاصة للجماهير المصرية والعربية لأن فئة الوزن المفتوح يشارك فيها 3 لاعبين مصريين لأول مرة في تاريخ مستر أولمبيا، ومن فريق واحد هو «كوسكواد»، بخلاف مشاركة أحمد الورداني في فئة وزن الـ 212، (أقل من 100 كيلو).

وتأخذ المنافسة هذا العام طابعاً ساخنًا ظهر من بداية الفعاليات وتحديداً في المؤتمر الصحفي الذي شهد تحدي الثلاثي براندون كوري حامل لقب مستر أولمبيا 2019 ووصيف النسخة الماضية، وهادي شوبان صاحب المركز الرابع والهولندي وليام بوناك صاحب المركز الخامس للبطل المصري بيج رامي الذي ظهر بشكل مرعب وأعلن تحديه لهم مؤكداً على أن الشتاء سيأتي غداً لمدينة أورلاندو.

وتأهل بيج رامي هذا العام بصفته حامل لقب مستر أولمبيا، بينما تأهل الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى بعد جمعهما أكبر عدد من نقاط المشاركة في بطولات المحترفين، حيث حصد شعبان 19 نقطة جمعها من الفوز بالمركز الثاني في بطولتي كاليفورنيا برو، وياما موتو بورتوريكو برو، والمركز الرابع في بطولة شيكاغو برو، والمركز الخامس في بطولة تامبا برو.

في المقابل حصل حسن مصطفى على المركز الثاني كأفضل لاعب متأهل بالنقاط، حيث حصد 16 نقطة جمعها من الفوز بالمركز حيث فاز بالمركز الثالث في بطولات نيويورك برو، وكاليفورنيا برو، والمركز الثالث في وياما موتو بورتوريكو برو، والمركز السادس في شيكاغو برو، والمركز الخامس في تكساس برو.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.