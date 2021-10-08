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"الأخضر" يستأنف برنامجه الإعدادي تأهبًا لملاقاة الصين

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"الأخضر" يستأنف برنامجه الإعدادي تأهبًا لملاقاة الصين "الأخضر" يستأنف برنامجه الإعدادي تأهبًا لملاقاة الصين
بعد فوزه على اليابان في تصفيات المونديال

استأنف السعودي الأول اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد "الأخضر" لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واكتفى المدير الفني "إيرفي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.

على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر. وسيخضع لاعبو الأخضر لفحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي.

ويواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد السبت عند الساعة السابعة والنصف مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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