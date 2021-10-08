بالفيديو .. نجاحات على أكثر من صعيد للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.. هنا تفاصيلها

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حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 25 صفر وحتى 2 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 2 وحتى 8 أكتوبر 2021م.

وأشار المقطع إلى اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المُعتمدة شرطاً لدخول النشاطات والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هــ الموافق 10 أكتوبر 2021م باستثناء الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

واشتمل الفيديو السماح لعدد من الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة ورفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى مملكة البحرين.

وتضمن الفيديو تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وذكر المقطع أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات اعترضت محاولة تهريب كمية كبيرة من اقراص الإمفيتامين إلى المملكة وإحباطها بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة التي تم تمرير المواد المخدرة عبر أحد موانئها البحرية لإخفاء منشأها قبل وصولها إلى المملكة حيث ضُبطت المواد المخدرة التي أُخفيت داخل شحنة مواد بناء وبلغ إجمالي عددها 1.976.744 قرص إمفيتامين.

وجاء في المقطع أن الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في مناطق جازان وعسير ونجران أحبطت محاولتي تهريب 161 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر و26.3 طناً من القات المخدر.

كما تضمن المقطع كذلك تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية لإقدامه على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة والخروج المسلح على ولي الأمر والاشتراك في جريمة قتل مواطن وحيازة وصنع قنبلة (مالتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.

ونوه المقطع كذلك إلى أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق: مكة المكرّمة، والقصيم، وعسير، والمنطقة الشرقية، ونجران، وحائل، والباحة، وحائل، والجوف وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وكشف المقطع قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 106 مخالفين لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفين اثنين لقيامهما بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

وتمكنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) من ضبط 13.795 مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 /2/ 1443هـ.

وأشار المقطع إلى رصد 22.380 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 19 حتى 25 /2/ 1443هـ.

وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 322.609 مكالمة خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، بمعدل 46.087 اتصالاً لكل يوم. (

أبرز أخبار وزارة الداخلية خلال الفترة من 25 صفر وحتى 2 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 2 وحتى 8 أكتوبر 2021م.



⁧#الداخلية_في_أسبوع pic.twitter.com/Fvb9Tl1Yi7 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 8, 2021

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