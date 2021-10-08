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بمشاركة "بيريرا" و"سعد الناصر".. "الهلال" يُجري مرانًا قبل مواجهة التعاون وديًّا

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بمشاركة "بيريرا" و"سعد الناصر".. "الهلال" يُجري مرانًا قبل مواجهة التعاون وديًّا بمشاركة "بيريرا" و"سعد الناصر".. "الهلال" يُجري مرانًا قبل مواجهة التعاون وديًّا

بمشاركة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة، مراناً اعتيادياً؛ استعداداً لمواجهة نظيره "التعاون" ودياً مساء يوم غد السبت، ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة، فرض خلالها مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" جملاً تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشارك المحترف البرازيلي "ماثيوس بيريرا" في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يـؤدي مراناً لياقياً بالجري، فيما أدى "سعد الناصر" مراناً لياقياً باستخدام الكرة؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

يشار أن مواجهة الهلال وضيفه التعاون ستبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساءً وهي غير منقولة.

في المقابل أدى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون مساء اليوم تمارينه اليومية على ملعب النادي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، حيث بدأت التمارين بتدريبات لياقية وتكتيكية، ثم فرض المدرب عدداً من التطبيقات اللياقية المكثفة، بعدها قسم "جوميز" لاعبيه إلى مجموعتين فرض معها مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وفور نهاية التدريبات غادرت بعثة الفريق إلى مدينة الرياض استعداداً لمواجهة الهلال على ملعبه بمقر النادي.الهلال التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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