عقب مقتل رضيعة.. ضبط ١٦ سيدة داخل مركز «أبوتلات» لعلاج الإدمان

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تواصل النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الاسكندرية ،التحقيق في واقعة، قتل رضيع على يد والدته خنقا داخل مركز لعلاج الإدمان غير مرخص لعلاج الإدمان بمنطقة أبوتلات غرب المدينة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ١٦ سيدة يتلقين العلاج من الإدمان داخل المركز غير مرخص، فضلا عن كميات من العقاقير المخدرة والتى لا يتم صرفها إلا بتذكرة طبية وتحت إشراف طبى صارم وتم التحفظ عليها .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي تجرى بمعرفة المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية اول، أن المتهمة ( سمر.م.ع) ٣٥ سنة ربة منزل مدمنة تعاطى هيروين والتحقت بالمركز للعلاج، وبصحبتها طفلتها رضيعة عمر سنة وثلاثة شهور، في حين تركت لأسرتها ٣ أطفال آخرين، وطلبت من المشرفين على المركز الخروج والمغادرة لاحساسها بالزهق إلا انهم رفضوا، فقامت بخنق الطفلة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الأسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالة وفاة لرضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبوتلات دائرة القسم.

على الفور أنتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة ان الموقع عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الادمان للسيدات، ووجود عدد من الفتيات والسيدات داخلها ومجموعة من العاملين.

فيما وجدت جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف، وبسؤالهم قرروا أن أحدى السيدات كانت محجوزة للعلاج من الأدمان وبرفقتها طفلتها الرضيعة عمر سنة وثلاثة شهور، حتى تستطيع إطعامها وإرضاعها، وطلبت من العاملين مغادرة المكان إلا انهم رفضوا، فأصيبت بحالة من الهياج، وقامت بخنق الطفل إحتحاجا على عدم السماح بخروجها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.