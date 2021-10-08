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تمكن اللاعب المصري عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت، من حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر 2021.

ويستعد مرموش للتواجد في مباراة منتخب مصر أمام ليبيا بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وحسم عمر مرموش وجهة الجائزة بعد منافسة شرسة مع الكرواتي يوشكو جوارديول لاعب لايبزج، والهولندي ميتشل باكر لاعب باير ليفركوزن.

وسجل مرموش هدفا وصنع آخر وسدد 10 مرات على المرمى وقام بـ 27 انطلاقة في أول شهر له بقميص شتوتجارت قادما على سبيل الإعارة من فولفسبورج.