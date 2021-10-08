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إجراءات مشددة تجاه المعتدي على المسن

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إجراءات مشددة تجاه المعتدي على المسن إجراءات مشددة تجاه المعتدي على المسن

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.

وأضاف المصدر أن النائب العام وجه باستمرار إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه.

واختتم المصدر تصريحه أن النيابة العامة تحذر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة، من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

وأضاف أنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألوا جهداً في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

تفاصيل...ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب


الوطن السعودية

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