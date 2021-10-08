بالصور.. خدمات أمنية لتأمين وصول محمد صلاح لاستاد برج العرب

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حرصت الخدمات الأمنية على تأمين النجم العالمي محمد صلاح لدى وصوله استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا، في المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وتؤمن المجموعة الأفريقية غرف اللاعبين وقاعات المؤتمرات الصحفية وممر اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تأمين الأبواب وممرات اللاعبين وغرف المؤتمرات الصحفية.

وحرصت المجموعة الأفريقية على إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة، والتواصل مع رجال الأمن، والعمل على خلق أجواء آمنة للاعبين.

وكانت بعثة الفريق قد أدت صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وانتهت ادارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم اقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

مين وصول محمد صلاح لاعب منتخب مصر